Kostenpflichtiger Inhalt: Leere Regale, volle Vorratskammern : Auch in der Eifel sind Hamsterkäufe zum Problem geworden

Hamsterkäufe Eifel Altmayer März 2020. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg/Wittlich/Daun Ob im Wittlicher oder Bitburger Land, in Speicher oder Gerolstein — überall sind Klopapier und Nudeln Mangelware. Doch was treibt die Kunden zum Horten und wie gehen Märkte und Menschen damit um?

Der Tag des Hamsterkäufers beginnt früh. Schon bevor der Supermarkt öffnet, wartet mancher im Auto. Um ja der erste zu sein, der sich den Einkaufswagen mit Bergen von Klopapier, Nudeln und Mehl beladen kann.

Auch in der Eifel sind Vorratseinkäufe seit dem Ausbruch des Corona-Virus Alltag. Davon zeugen leere Regale. Eine Tour durch die Geschäfte, die uns von Süd nach Nord führt, beweist: Wer derzeit Toilettenpapier bekommen will, muss früh aufstehen. Oder Glück haben.

Lesen Sie auch Kommentar : Wer hamstert, belastet andere

Unser Weg führt uns zunächst nach Salmtal im Wittlicher Land. Es ist früher Abend, der Parkplatz voll. Und auch drinnen ist einiges los. Menschen schieben vollgepackte Wagen durch die Gänge. Eine ältere Dame hat sich zwei Paletten H-Milch draufgeschaufelt, ein junger Mann fährt ein halbes Dutzend Toastpackungen spazieren. Ein anderer Herr legt sechs Tüten Nudeln aufs Band. Mitnehmen darf er aber nur zwei, sagt die Kassiererin.

Das hat seinen Grund: Die Hamsterer haben die Bestände des ordentlich geplündert. Toastbrot? Ausverkauft. Fleischwurst? Ausverkauft. Küchenrolle? Ausverkauft. Und leider auch Klopapier. Dabei haben wir selbst nur noch zwei Rollen zuhause.

Doch was macht es mit den Menschen, wenn sie alltägliche Dinge auf einen Schlag nicht mehr bekommen? Manchem kann das die Tränen in die Augen treiben. Wie etwa einem Senior, der in einem EIfeler Supermarkt vor einem leeren Regal geweint haben soll: „Ich habe nicht so viel Rente, dass ich Essen bevorraten kann.“ Da habe sich eine Kundin erbarmt. Und ihm die letzte Dose gegeben, die sie in ihren Wagen gepackt hatte.

Die Geschichte stammt von Joachim Streit, Landrat des Eifelkreises Bitburg Prüm. Er hat sie über eine Pressemitteilung verbreitet, um an mehr Menschlichkeit zu appelieren: „Ich möchte in einem Land leben, in dem der Stärkere dem Schwächeren hilft und der Schwächere sich sicher fühlt. Denn jeder, der heute der Schnellere ist, kann morgen auf der Seite der Bedürftigen stehen.“

Ob die Szenen mit dem älteren Herrn sich so abgespielt haben, wissen wir nicht. Auch Streit hat nur davon gehört, sie nicht selbst beobachtet. Seitdem das Corona-Virus auch in der Eifel Schlagzeilen macht, kursieren viele solche Geschichten.

Lesen Sie auch Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Zeiten von Corona : Falsche Ärzte rufen in der Eifel und im Hunsrück an

So soll im Edeka in Wittlich ein Mann einem anderen eine Packung Nudeln aus dem Einkaufswagen geklaut haben. Danach sei es zur Prügelei gekommen. Ähnliches, erzählt man sich, soll sich im Kaufland in Bitburg zugetragen haben. Dran ist allerdings nichts, heißt es von der Polizei: „Uns sind solche Vorkommnisse nicht bekannt.“

Dass der Umgang der Menschen untereinander rauer wird, ist hingegen zu beobachten. Immer wieder, berichtet uns eine Angestellte in einem Drogeriemarkt in Speicher, sei es zu Streitereien an der Kasse gekommen.

Der Grund: Die Kunden wollten sich nicht sagen lassen, wie viele Rollen Klopapier sie kaufen dürfen. „Sie haben uns nicht geglaubt, dass wir das begrenzen können“, sagt die Mitarbeiterin. Jetzt hängt in der Abteilung ein Schild: „Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, begrenzen wir die Abgabe auf zwei Packungen pro Kunde.“

Geholfen hat es bislang wenig. Toilettenpapier ist keins mehr da. Ausverkauft seit fünf Tagen, sagt die Mitarbeiterin. An der Kasse nehmen es die Leute mit Humor. „Toilettenpapier wird bald die neue Währung sein“, scherzt ein Mann. „Die Leute werden merken, dass Nudeln mit Klopapier nicht schmecken“, ein anderer.

Im Supermarkt gegenüber ist die Lage nicht besser. Auch hier herrscht gähnende Leere an der Klopapierfront. Eine Mitarbeiterin erklärt: „Wir begrenzen die Mengen bislang noch nicht, damit es keine Konflikte gibt.“

Zur Not auf Konfrontationskurs gehen — genau das verlangt aber der Eifeler Landrat Joachim Streit von den Geschäften: „Ich fordere den Lebensmitteleinzelhandel, dort wo Sie selbst Hamsterkäufe wahrnehmen, nur noch übliche Haushaltsmengen zu verkaufen, wie Sie das auch sonst bei bestimmten Sonderangeboten machen.“ Und bei den Bürgern will Streit mehr „Solidarität“ sehen: „Kaufen Sie normale Gebinde.“

Meist erwarben aber auch die Hamsterkäufer gar keine übergroßen Mengen, sagt die Mitarbeiterin in Speicher: Sondern nur etwas mehr als sonst, zwei, drei Packungen statt einer. Außerdem kämen dreimal die Woche neue Lieferungen.

Grund zum Horten gibt es eigentlich keinen. Das hat Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) deutlich gemacht: „Die Versorgung mit Lebensmitteln ist sichergestellt.“ Warum also die Panik? Der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit hat dafür eine Erklärung: „Menschen fühlen sich unsicher und wollen für sich und ihre Familien Vorsorge treffen. Dies ist ein Urinstinkt und auch für mich als Familienvater absolut nachvollziehbar.“

Dennoch meint Streit: Das Horten muss aufhören. Denn Menschen, die kein Auto haben oder nur selten zum Einkaufen kämen, hätten das Nachsehen.

Nächster Stopp: Kyllburg im Bitburger Land. Auch hier würden die Leute immer ungeduldiger, sagt eine Mitarbeiterin: „In Bitburg sollen sie sich ja geprügelt haben. Und hier war es auch fast soweit.“ Sie selbst habe einen Streit beobachtet, sagt die Angestellte.

Auch in Gerolstein reagiert der Markt auf die Hamsterei. Auf einem Bildschirm in einem Discounter wird geraten: „Es gibt keinen Grund zur übertriebenen Sorge und übermäßiger Bevorratung.“ Ob die Beschwichtigung nun gewirkt hat, oder nicht: Hier gibt es zumindest noch Klopapier, wenn auch nur wenige Packungen. Und wer weiß, wie lange noch.

Die Pandemie weckt wunderliche Verhaltensweisen: Viele Supermärkte appellieren an die Vernunft ihrer Kunden. Foto: TV/Frank Auffenberg