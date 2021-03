Waldwirtschaft : Auch Speicherer Eiche werden französische Fässer

Esch/Bitburg Eichen aus dem Forstamt Bitburg sind beghert. Das hat sich bei einer Wert- und Stammholz-Submission gezeigt.

„Das Marktinteresse der Käufer an gutem und starkem Eichenstammholz ist nach wie vor ungebrochen“, schreibt Martin Lotze vom Forstamt Bitburg. Wie er zu dieser Einschätzung kommt? Ganz einfach: Erfahrung. Und seine jüngste hat er kürzlich bei der Submission Mittelrhein Mosel in Boppard und Esch bei Wittlich gemacht. Bei einem solchen Verkaufsverfahren wird insbesondere wertvolles Rohholz (Wertholz) an Meistbietende veräußert – und zwar in Form schriftlicher Angebote.