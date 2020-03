Kommentar : Auch wenn’s nicht gefällt, es ist richtig!

Was löst Verunsicherung aus? Ein unbekanntes Virus, ja. Aber auch, dass in Deutschland jedes Land, jeder Kreis, jeder Veranstalter oder Verein damit lange umging, wie er wollte. Und wer will schon gerne was absagen?

Die Stadien waren voll, die Konzerthäuser auch. Dabei raten Experten längst, dass man auch kleinere Veranstaltungen besser meidet. Und zwar nicht aus Panik, sondern um es dem Virus so schwer wie nur möglich zu machen, sich weiterzuverbreiten. Genau das hat Landrat Joachim Streit früh erkannt und als erster politisch Verantwortlicher für seinen Kreis klar umgesetzt. Das hat den meisten zu diesem Zeitpunkt zwar nicht gepasst, aber: eine klare Linie gibt Orientierung, damit auch Sicherheit und Schutz.