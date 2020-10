Natur : Holzsteg auf dem Premiumwanderweg im Kammerwald wird erneuert

Die Steganlage ist so nicht mehr zu nutzen. Darin sind sich die Verantwortlichen einig. Foto: Christina Bents

Körperich Auf dem Premiumwanderweg im Kammerwald ist die Steganlage marode. Über den Winter will man sich behelfen, dann könnte die Route versetzt werden.

Wer den Rundweg Nat’Our Route 6 von Körperich nach Obersgegen durch den Kammerwald geht, nutzt die etwa 400 Meter lange Steganlage, die dort vor etwa zwölf Jahren gebaut worden ist. Doch die Stege sind in einem sehr schlechten Zustand. Hermann-Josef Hecker, Ortsbürgermeister, erklärt: „Die Steganlage ist in einem Feuchtgebiet gebaut. Das hat im Laufe der Jahre Schäden verursacht, auch an der Brücke über den Gaybach.“