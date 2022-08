Porträt : Beim FC in zentraler Position: Profi-Fußballerin Leonie Krump aus Schwirzheim

Mit drei Jahren fing sie an, Fußball zu spielen. Mittlerweile zielt sie längst auf größere Tore: Leonie Krump aus Schwirzheim auf dem heimatlichen Sportplatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Schwirzheim Leonie Krump aus Schwirzheim bereitet sich gerade auf den Beginn der Fußballsaison vor. Die 18-Jährige tritt für die U20 des 1.FC Köln in der zweiten Bundesliga an. Gerade sind die Kölnerinnen aufgestiegen. Und ihr Debüt in der Oberklasse gab Leonie auch bereits.