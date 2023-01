Verkehr : Einbahnstraße auf B 51 bis 28. Januar

Nachdem die Vollsperrung im Zuge der B 51 zwischen Bitburg und der Anschlussstelle B 51 / A 60 am 23. Dezember 2022 aufgehoben und für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen freigegeben wurde, besteht nun noch einmal eine Einbahnstraßenregelung. Der Grund sind weitere Bauarbeiten. Seit dem 16. Januar werden die erforderlichen Leitplanken aufgestellt. Beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) geht man davon aus, dass die Arbeiten voraussichtlich bis zum 28. Januar 2023 abgeschlossen werden können. So lange wird der Verkehr aus Richtung A60 in Richtung Bitburg durch die Baustelle geführt und der Verkehr aus Richtung Bitburg in Richtung A60 wird ab der Anschlussstelle Bitburg ? Matzen, über die parallel zur B 51 Foto: Hoeser Rudolf