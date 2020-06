Ärgerliche Raserei in Röhl : Auf der Kreisstraße 33 wird immer wieder zu schnell gefahren

Ärgerliche Raserei in Röhl

Röhl Die Kreisstraße 33 führt durch Röhl. Oft wird dort, gerade am Ortseingang, zu schnell gefahren. Die Gemeinde will eine Geschwindigkeitsmessanlage aufstellen.

Mehrmals im Jahr sind Ehrenamtliche und Mitlieder des Gemeinderates in Röhl unterwegs und kümmern sich darum, dass der Ort schöner wird. So wird auch die Stützmauer in der Hüttinger Straße regelmäßig vom Unkraut befreit. Dabei erleben die Röhler Gemeindevertreter hautnah, mit welchen Geschwindigkeiten dort gefahren wird.