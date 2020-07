Polizei Prüm sucht weiter nach dem Täter : Auf der Spur der toten Schweine

Info

Die Afrikanische Schweinepest stammt – wie der Name es sagt – aus Afrika. Als blinder Passagier in Wurstwaren hat sich der Erreger in der Welt ausgebreitet, unter anderem in Süd- und Osteuropa, aber auch im nahen Belgien. Menschen können sich nicht mit der Seuche anstecken. Bei Haus- und Wildschweinen führt sie aber fast zwangsläufig zum Tod. Das Virus ist extrem widerstandsfähig. Es überlebt auch lange in toten Tieren, sogar in gefrorenem Fleisch. Einen Impfstoff für die Tiere gibt es bislang nicht. Forscher arbeiten aber mit Hochdruck an einem Gegenmittel.