Täglicher Fluglärm in Bitburg : Auf der Suche nach den Krachmachern in der Eifel

Bitburg/Spangdahlem Seit Dienstag dürfen wieder Jets von der Air Base Spangdahlem starten. Doch schon zuvor war Fluglärm in Bitburg zu hören gewesen? Wer also fliegt da?

Der verstärkte Flugbetrieb über Bitburg verwundert, angesichts der Katastrophe vom achten Oktober. An diesem Tag ist nahe des Zemmerer Ortsteil Rodt (Kreis Trier-Saarburg) ein F-16-Kampfjet der Air Base Spangdahlem abgestürzt. Bei einem Übungsflug war die Maschine aus bisher ungeklärter Ursache in einem Waldstück zerschellt. Der Pilot konnte sich bereits nahe Dodenburg (Kreis Bernkastel-Wittlich) per Schleudersitz retten. Das Flugzeug aber flog die verbliebenen Kilometer noch führerlos weiter.

Nach dem Vorfall kündigte der Flugplatz Spangdahlem ein Startverbot für das 52. Jagdgeschwader an. Eine Übung mit Sirenen und Lautsprecherdurchsagen wurde abgesagt. Doch Fluglärm war in den Tagen seit dem Absturz trotzdem zu hören – vor allem, so scheint es, über der Kreisstadt, wo seit der Schließung der Air Base Bitburg nur selten ein Jet zu hören war. Wie kann das sein? Wir fragen beim Flugplatz Spangdahlem nach. Die Antwort: Am Dienstag hätten die Piloten den Übungsbetrieb wieder aufgenommen. Das Kreischen und Dröhnen der Maschinen war aber schon Tage zuvor zu hören gewesen.