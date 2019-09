TV-Wandertag : Auf ein Wort mit Rudi Mayer

Ammeldingen Der Ortsbürgermeister Rudi Mayer ist neben Klaus Balmes einer der Organisatoren des TV-Wandertags in Ammeldingen bei Neuerburg. Nun sind es noch wenige Tage bis zum großen Tag in der kleinen Gemeinde:

Herr Mayer, worauf freuen Sie sich am meisten beim TV-Wandertag?

Rudi Mayer: Ich freue mich besonders darauf, viele froh gelaunte Wanderer in Ammeldingen begrüßen zu dürfen, die dann nach der Wanderung begeistert wieder am Ziel eintreffen und einige Stunden bei uns verweilen. Ebenso freut es mich, dass sich so viele hochmotivierte Mitbürger spontan bereiterklärt haben, zum Gelingen der Veranstaltung beizutragen. Nicht zu vergessen unsere Nachbargemeinden Emmelbaum und Plascheid, die Verpflegungsstationen auf der Wanderstrecke anbieten werden.