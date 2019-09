Natur : Auf Irrwegen durch den Eifeler Knöterich

Das Naturlabyrinth bei Biersdorf im Eifelkreis: Der Weg führt durch ein riesiges Feld mit Knöterich. Foto: Uwe Hentschel

BIERSDORF Auf einem Feld bei Biersdorf gibt es seit einigen Monaten ein Naturlabyrinth. Ist das Angebot einer Ausflug wert? Ein Feldversuch liefert die Antwort. Eine andere bleibt dafür vorerst unbeantwortet.

Von Uwe Hentschel

Aha, das ist also das Naturlabyrinth, denke ich, als ich vor dem Eingang stehe. Davon gehört habe ich ja schon. Mehr aber auch nicht. 2,50 Euro kostet das Vergnügen. Na, gut. Ich schmeiße die Münzen in der am Eingang befestigten Kasse und schreite in das Feld.

Da ich nicht vorhabe, mich unnötig blöd anzustellen, beschließe ich, mich immer links zu halten. Meine Erwartungshaltung an das Feld, dessen Knöterichgewächs mir stellenweise noch nicht einmal bis zur Brust reicht, ist nicht besonders hoch. Hier sollte ich mich doch zurechtfinden.

Info Öffnungszeiten Das Naturlabyrinth bei Biersdorf hat die Familie Lausberg, der die Fläche gehört, in Kooperation mit der Firma turide GmbH und der Tourist-Information Bitburger Land eröffnent. Der Irrgarten erstreckt sich über 3,5 Hektar und ist mit Igniscum bepflanzt, einer mehrjährigen Pflanze aus der Familie der Knöterichgewächse. Der Eingang des Naturlabyrinths befindet sich bei der Erzbergstraße. Der Besuch kann mit einem Spiel verbunden werden. Zur Frage, ob das Labyrinth länger erhalten bleibt, will sich Klaus-Leo Lausberg noch nicht festlegen. Es sei ein Versuch und hänge von der Besucherakzeptanz ab. Das Naturlabyrinth ist für Individualbesucher frei zugänglich (bei schlechter Witterung geschlossen). Erwachsene zahlen 2,50 Euro, Kinder (bis zwölf Jahre) 1,50 Euro. Am Eingang des Naturlabyrinths befindet sich eine Kasse. Geöffnet ist das Labyrinth von Sonnenaufgang bis eine Stunde vor Sonnenuntergang. Gruppenprogramme sind auf Anfrage buchbar unter Telefon 06561/94340. Weitere Informationen unter www.eifel-direkt.de

Ich gehe also immer links, erkunde das Gelände im Uhrzeigersinn und komme nach exakt 14 Minuten am Ziel an. Start und Ziel sind identisch. Das habe ich beim Betreten des Felds irgendwo gelesen.

Ansonsten aber habe ich mich mit den auf einer Hinweistafel festgehaltenen Regeln und Begleiterscheinungen des Labyrinths nicht näher befasst. Vom Betreten auf eigene Gefahr, festem Schuhwerk und Hunden an der Leine war dort die Rede. Irgendwo dort zwischen den Zeilen muss ich beim Lesen ausgestiegen sein…

Ich befasse mich also ein zweites Mal mit dem Schild. Dieses Mal intensiver. Und so erfahre ich, dass es zu dem Labyrinth auch noch ein Spiel gibt. Unterhalb der Kasse steht eine flache Deckelkiste. Und darin sind Zettel mit fünf Fragen. Die Antworten, so die Anleitung, finde ich auf Schildern im Labyrinth.

Und so sieht das Labyrinth bei Biersdorf von oben aus. Foto: tv/Turide GmbH

Zwei dieser Schilder habe ich bereits bei meiner ersten Runde irritiert wahrgenommen. Auf dem einen stand der Namen des Hügels, auf dem ich mich befinde, und auf dem anderen die Größe des Labyrinths. Viel Zeit habe ich nicht mehr, aber das dürfte ja kein Problem sein. Also wieder rein ins Gelände und die übrigen drei Schilder suchen.

Bereits nach zehn Minuten stoße ich auf Schild Nummer drei. Ab da wird die Sucherei zäh. Manchmal führt der Weg in eine Sackgasse, ein anderes Mal irre ich im Kreis. Irgendwann, eher zufällig, sehe ich dann das vierte Schild. Jetzt fehlt mir nur noch eine Antwort. Und zwar die auf die Frage, in welcher Höhe sich das Labyrinth befindet. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Höchstens noch 20 Minuten. Dann muss ich weiter.

Den Versuch, mich systematisch durch den Bereich vorzuarbeiten, in dem ich die Antwort vermute, gebe ich irgendwann auf. Fast eine Stunde nachdem ich das Labyrinth zum ersten Mal betreten habe, entscheide ich mich dazu, es bei der Antwort auf eine grobe Schätzung hinauslaufen zu lassen.

Irgendwo zwischen 300 und 400 Metern über dem Meeresspiegel wird sich das Labyrinth schon befinden. Vielleicht hat das Schild ja auch jemand entfernt?