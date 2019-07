Eifeler Modellflieger treffen sich : Ab nach Giesdorf!

So klein sind die Modelle manchmal gar nicht: Prümer Vereinsmitgieder auf der Anlage in Giesdorf. Foto: Fritz-Peter Linden

Giesdorf/Prüm Drei Vereine, 40 Maschinen, und viele Besucher: Im Nimstal Modellfliegerei erleben.

Die tollkühnen Piloten an den Fernsteuerungen laden am anstehenden Wochenende wieder zum Freundschaftsfliegen ins Nimstal bei Prüm ein: Gastgeber ist der Modellflugverein Prüm, gestartet wird auf dem Platz in der Nähe von Giesdorf, mit dabei sind am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juli, auch die drei Vereine aus Bitburg, aus Oberweis und aus Walsdorf in der Vulkaneifel.