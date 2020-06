Bildung : Eifelgymnasium bietet zweite Chance an

Neuerburg (red) Die Anmeldung der Kinder für die Klasse 7 am Staatlichen Eifel-Gymnasium ist ab Dienstag, 16. Juni, möglich, teilt das Staatliche Eifel-Gymnasium mit. Für Schüler, die die Gymnasial-Empfehlung nur knapp verfehlt haben, gibt es noch eine zweite Chance: Alle diejenigen, die motiviert sind, sich den gymnasialen Anforderungen erfolgreich zu stellen, sind zur Teilnahme an einer Aufnahmeprüfung für die Klassenstufe 7 am Montag, 29. Juni, ab 7.55 Uhr eingeladen.



Anmeldungen sind bis zum 26. Juni erforderlich.

Parallel dazu finden am 29. und 30. Juni ab 7:55 Uhr auch die Aufnahmeprüfungen für die Eingangsklasse des Aufbaugymnasiums (10A1) und der Jahrgangsstufe 11 statt (Anmeldefrist bis 26. Juni 2020).

Zur Vorbereitung finden sich Übungsmaterialien auf der Homepage unter https://www.eifel-gymnasium.de/service/aufnahmepruefungen.