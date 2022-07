Auftakt : Bürger sprechen in Arzfeld über die Zukunft des Eifelkreises

Foto: TV/Stefanie Glandien

Arzfeld In sechs Regionalkonferenzen und per Internet tritt die Kreisverwaltung in den Dialog mit den Menschen. Dabei dreht sich alles um die Frage: Wie bleibt der Eifelkreis auch in Zukunft lebenswert und attraktiv?