Freizeit und Glaube : Neue Saison: Kirche und Film

Prüm (red) Mit dem Film „Frau Stern“ beginnt die neue Reihe Kirche und Film am Mittwochabend, 6. Oktober, um 19.30 Uhr im Pfarrheim in Prüm. Der deutsche Spielfilm „Frau Stern“, ist eine skurrile Tragikomödie um eine Neunzigjährige, die ihr Leben beenden will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Doch so einfach geht das nicht, denn das Leben hält immer wieder Überraschungen bereit.