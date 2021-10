Dorfentwicklung : Bollendorf startet Dorfcheck: Erfassen, bewerten, reagieren

Bollendorf Wie soll sich Bollendorf künftig entwickeln? Beim Zukunftscheck Dorf soll diese Frage gemeinsam mit den Dorfbewohnern beantwortet werden.

Der demografische Wandel stellt besonders ländlich geprägte Regionen vor Herausforderungen. Um sie zu erkennen, zu benennen und ihnen etwas entgegenzusetzen, läuft im Eifelkreis Bitburg-Prüm seit 2014 die Initiative Zukunftscheck Dorf. Auch Bollendorf gehört nun zu den etwa 170 Gemeinden, die an dem Programm teilnehmen. Bei einer Auftaktveranstaltung haben sich nun bereits 90 Interessierte in den Prozess eingebracht.

Sie folgten der Einladung des Kreises und der Gemeinde in die Turnhalle, wo Rosemarie Bitzigeio vom Büro plan-Lenz/Winterspelt das Projekt und seine Ziele vorstellte und den weiteren Ablauf erläuterte. In einem ersten Schritt analysierten die Anwesenden selber anonym und schriftlich die Stärken und Schwächen ihrer Heimat. Noch am Abend selber wurden schließlich vier Arbeitskreise gegründet, die nun bei den kommenden Treffen einen standardisierten Erfassungsbogen ausfüllen. Abgefragt werden Leerstände, Freizeitangebote, der Zustand der Gebäude, Senioren- oder Jugendangebote, aber auch die Qualität der Infrastruktur und die Zahl von Sehenswürdigkeiten. Ausgehend von dieser Bestandsaufnahme sollen die Arbeitskreise dann möglichst eng auf ihr Dorf zugeschnittene Ideen zur Weiterentwicklung erarbeiten.