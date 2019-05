Gesundheit : Zweiter Prümer Augenstammtisch

Prüm Die Gemeindeschwestern plus in den Verbandsgemeinden Prüm und Arzfeld, Edith Baur und Renate Humble, laden zum zweiten Augenstammtisch ins Café Kaiser am Stadtwald ein – am Mittwoch, 5. Juni. Um 14.30 Uhr stellt Brillen- Link Optik, aus Gerolstein Sonnenschutzgläser und spezielle Filterbrillen vor, Pro Retina Trier wird ein kleines Angebot an nützlichen Altagshelfern präsentieren.

Im Anschluss daran können sich Bürger mit Augenerkrankungen, bis etwa 18 Uhr in lockerer Runde austauschen und einander kennenlernen.