Meinung : Augen zu und durch

Die Arzfelder haben sich viel vorgenommen. Unter dem Arbeitstitel „Die Neue Mitte“ wollen sie ihren Ortskern umkrempeln. Ein neues Dorfgemeinschaftshaus ist geplant ebenso wie neue Bebauung für Gewerbe und Wohnen.

Hilfe holen sie sich dabei von den Profis. Bei so einem großen Vorhaben einen Architektenwettbewerb auszuschreiben, ist der richtige Weg. Doch bevor, wie Landrat Joachim Streit es einst formulierte, „Arzfeld das neue Gesicht des Isleks“ sein wird, steht die Schönheitsoperation an. Und die wird zunächst heftig. Die Abrisse der vier Gebäude werden für eine lange Zeit unschöne Krater ins Dorf reißen. Da heißt es Augen zu und durch. Wenn mal alles steht, was geplant ist, wird auch diese Phase schnell vergessen sein.