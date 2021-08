Stadtentwicklung : Aus Bauruine wird Schmuckstück - Klares Bekenntnis zum Heimatstädtchen Neuerburg

Dunja und Thomas Lux haben in Neuerburgs Stadtzentrum ihren Traum vom neuen Haus realsiert. Die ehemalige Bauruine ist komplett saniert und neu interpretiert worden. Das moderne Geschäfts- und Wohnhaus beherbergt im Erdgeschoss die Orthopädie-Schuhtechnik. Im ersten und zweiten Stock wohnt das Ehepaar. Nebenan schließt sich ein Haus mit drei Wohnungen an. Foto: TV/Stefanie Glandien

Neuerburg Das Haus in der Marktstraße 1 in Neuerburgs Mitte war im vergangenen Jahr noch in einem erbärmlichen Zustand. Doch dann hat sich Familie Lux ein Herz gefasst und daraus ein modernes, stadtbildprägendes Geschäfts- und Wohnhaus gemacht.