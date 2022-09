Eifeler Historie : Rätsel gelöst: Glückliche Krankenpflegerinnen

Bitburg Aus dem Nachlass-Archiv des Fotojournalisten Matthias Heinz haben wir am 27. September in unserer Zeitung eine historische Aufnahme veröffentlicht, zu der es keine Informationen gab. Leser*innen haben das Rätsel gelöst.

Sieben junge Damen in Kittelschürzen und mit hoch geschlossenem Kragen. Welches Ereignis hält dieses Foto fest? Unsere Leser haben sich erinnert und die Damen wiedererkannt. Demnach wurde das Foto anlässlich der bestandenen Krankenpflegeprüfung wahrscheinlich im März 1971 im Clemens-August Krankenhaus Bitburg aufgenommen, heute bekannt als Marienhausklinik.

Der Ursprung der Klinik reicht zurück ins Jahr 1896, als Schwestern des Ordens der Franziskanerinnen von Waldbreitbach das neu gebaute Krankenhaus bezogen. Nach zahlreichen Erweiterungen übernahmen 1930 die Clemensschwestern aus Münster in Westfalen die Trägerschaft und nannten es Clemens-August-Krankenhaus. 1984 übernahmen erneut die Franziskanerinnen von Waldbreitbach die Trägerschaft und tauften es um in Marienhausklinik. Das heutige Marienhaus Klinikum Eifel am Standort Bitburg bildet seit 2011 mit dem St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein einen Klinikverbund.