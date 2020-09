Landwirtschaft : Aus der Erde auf den Teller - Kartoffelernte in Prümzurlay

Über ein Igelband laufen die Kartoffeln schließlich in den Auffangbehälter. Foto: Anja Theis

Prümzurlay Wie werden die gelben Knollen geerntet? Dieser Frage ist unsere Reporterin Anja Theis nachgegangen.

Es dauert keine zwei Minuten, dann ist alles braun. Der Traktor und der daran hängende Roder wirbeln in kürzester Zeit so viel Erde auf, dass man meinen könnte, der Acker stünde in Flammen. Schnell ist klar: Die Kartoffelernte ist eine staubige Angelegenheit. Kein Problem für Nikolaus Schackmann aus Prümzurlay (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Der Landwirt baut mit seinem Bruder Hubert Kartoffeln an, auf einem etwa fünf Hektar großen, gepachteten Feld bei der Prümer Burg. Seit halb neun ernten die beiden Schackmanns, die Schwägerin und die Schwiegertochter ihre Concordia-Kartoffeln, eine vorwiegend festkochende Sorte, gelbfleischig und fest. Eine beliebte Sorte bei den Verbrauchern, wie Nikolaus Schackmann weiß.

Heute stehen 16 Kisten auf einem Anhänger bereit, das heißt, dass bis zu 16 Tonnen Kartoffeln eingefahren werden können. Vergleichsweise wenig mit dem Spitzenwert vergangener Jahre. „An unserem besten Tag haben wir 36 Tonnen an einem Tag geerntet. Dann müssen die Kartoffeln aber etwas dicker sein“, meint Schackmann. Dieses Jahr machen Hitze und Trockenheit den Landwirten zu schaffen und sorgen für viele kleine Kartoffeln. „Es sind auch extrem leichte Böden hier, die haben kaum Wasserhaltevermögen. Und wenn es dann nicht regelmäßig regnet, dann fällt die Ernte immer kleiner aus.“

Es brummt und quietscht, als sich alle Fahrzeuge in Bewegung setzen und die Maschinen angeworfen werden. Schackmann sitzt im Fahrerhaus des Traktors und fährt mit Schrittgeschwindigkeit los, die anderen stehen auf dem Roder, der Erntemaschine. Der Boden ist holprig, unter den Füßen fängt es an zu wackeln und zu vibrieren. Nun wird jeder Damm abgefahren. In den länglichen Erdhügeln liegen die Knollen. Eine unter der Maschine angebrachte Rolle mit Schar hebt den Damm hoch. Die Erde wird dabei durch eine Siebkette ausgesiebt. Mit Hilfe eines Querförderers kommen die Kartoffeln dann eine Etage höher. Sogenannte Igelbänder mit langen Stiften verhindern, dass sie wieder nach unten kullern. Über mehrere Bänder werden die Knollen auf das Verleseband befördert.

Ab hier sind die menschlichen Helfer gefordert. Obwohl die Maschine gute Vorarbeit leistet und grobe Unreinheiten wie Unkraut aussiebt, gelangen immer wieder Steine in die Ernte. Hubert Schackmann und die beiden Frauen sortieren große und kleine Brocken aus oder legen Kartoffeln, die vom Verleseband auf die beiden Seitenbänder rechts und links gehüpft sind, wieder zurück in die Mitte. Dabei müssen sie flink vorgehen: Das Band läuft weiter, ob mit oder ohne Steine. Zu kleine Kartoffeln fallen durch die Rollen und werden über ein Band gesondert gesammelt und später verpackt.

Die Schackmanns unterhalten den Hof als Nebenerwerbsbetrieb, den schon ihr Großvater gebaut und geführt hat. Über die Jahre und Generationen wurden sowohl Flächen als auch Ertrag und Maschinen immer größer. Die Brüder haben in Technologie investiert und ihren 18 Jahre alten Roder modernisiert. Sowohl im Fahrerhaus als auch unter der Maschine gibt es eine Kamera. So könne kontrolliert werden, ob genug Erde beim Ausheben mitläuft. Bei früheren Ernten kam es schon vor, dass dies nicht der Fall war und die Kartoffeln zwischen den Steinen hin- und hergesprungen sind und eine gute Ernte zunichte gemacht haben, erinnert sich Hubert Schackmann.

Acht Reihen werden abgefahren, bevor die Kartoffeln in die Kisten kommen. „In den besten Jahren haben wir drei Reihen auf den Bunker gemacht, weil vier nicht draufgingen“, erzählt Nikolaus Schackmann. „Viel Spaß macht es dieses Jahr nicht. Die Kartoffeln sind so klein.“ Über ein knallgelbes Fallsegel, also eine Art Trichter, werden die Kartoffeln in die Holzkisten gefüllt. Das sorgt dafür, dass sie nicht bis auf den Boden fallen, sondern sanft in die Behälter fließen können. „Je weniger eine Kartoffel fällt, desto besser“, sagt Schackmann. Zurück auf dem Hof werden die Kartoffeln in einer Bürstenmaschine von Schmutz befreit. Anschließend laufen die Knollen über einen Rollenverlesetisch, wo beschädigte oder grüne Kartoffeln aussortiert werden. Zuletzt werden sie abgepackt: Ein Vorratsbehälter läuft so lange voll, bis die entsprechende Menge erreicht ist und sich das Förderband automatisch abschaltet.

Helfende Hände: Steine und Unkraut werden von den Erntehelfern aussortiert. Foto: Anja Theis

Hubert Schackmann verteilt die Kartoffeln, die durch das Fallsegel in die Kisten fallen. Foto: Anja Theis