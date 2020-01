IRREL/ERNZEN Für die Felsenland Südeifel Tourismus GmbH ist der Park in Ernzen das profitabelste Angebot, aber eben nicht das einzige. Deshalb soll auch das Umfeld aufgewertet werden.

„Wenn ich die Bilder von damals sehe, ist es mir schon fast peinlich, wie spartanisch wir damals losgelegt haben“, sagt Bruno Zwank. Der Geschäftsführer der Felsenland Südeifel Tourismus GmbH ist kürzlich in die Irreler Gemeindehalle gekommen, um dort im Rahmen der Sitzung des VG-Rats Süd­eifel über das Geschäftsjahr 2019 zu berichten. Und das, was ihm dabei peinlich wirkt, sind die Anfänge des Dinosaurierparks. Im Frühjahr 2015 wurde das Angebot oberhalb der Teufelsschlucht bei Ernzen mit einem 1,1 Kilometer langen Rundweg und 100 lebensgroßen Dinosaurier-Modellen eröffnet.

„Es gab am Anfang Skeptiker, und auch wir waren uns nicht sicher, wie es laufen wird“, sagt Zwank. „Aber letztlich ist es besser gekommen als erwartet.“ Mittlerweile ist der Parcours 1,8 Kilometer lang und der Bestand an Riesenechsen auf 160 Exemplare gestiegen. Zudem wurde das Angebot um eine Fossilien-Präparationswerkstatt erweitert. Und einen richtigen Parkplatz hat der Park inzwischen auch.

„Der Park ist jetzt kein Projekt mehr, sondern wir starten in einen unbefristeten Dauerbetrieb“, sagt Zwank und verweist auf einen neuen Besucherrekord (86 000), auf Rekordeinnahmen (1,231 Millionen Euro) und auf inzwischen rund 1900 fast ausnahmslos gute und sehr gute Bewertungen beim Internetportal Google. „Unser Erfolgsrezept besteht darin, dass der Park in kleinen Schritten sukzessive ausgebaut wird“, erklärt der Geschäftsführer.

Während der Dinopark den Besuchern eine Reise in die prähistorische Vergangenheit ermöglicht, scheint hingegen beim Naturparkzentrum die Zeit stehen geblieben zu sein. „Wir dürfen bei all der Freude über die Dinos nicht unsere touristischen Ziele vergessen“, sagt Zwank. Denn die größte Zielgruppe seien nicht etwa die Besucher des Erlebnisparks, sondern die Wanderer. Und gerade mit Blick auf das in die Jahre gekommene Naturparkzentrum bestehe in diesem Segment durchaus Handlungsbedarf.