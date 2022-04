Gastronomie : Warum auch der Krieg in der Ukraine für das Aus einer Eifeler Pommesbude sorgt

Weitermachen? Und wenn ja, wie? Die steigenden Kosten für Lebensmittel stellen Gastronomen vor unternehmerische Entscheidungen. Foto: TV/Christian Moeris

Eifelkreis Erhöhte Lebensmittelpreise zwingen Gastronomen in die Knie. So geht es auch einer Imbissbude in der Eifel. In Gesprächen am Pommeswagen zeigt sich: Es brodelt an der Basis.