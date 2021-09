Beruf : 14 neue Azubis bei Arla in Pronsfeld

14 neue Azubis bei Arla in Pronsfeld

Pronsfeld (red) Die europäische Molkereigenossenschaft Arla Foods bekommt wieder junge Verstärkung: Für 14 Frauen und Männer startete ein neuer Lebensabschnitt – mit dem Beginn der Ausbildung im Arla-Werk Pronsfeld.

In diesem Jahr starten zwei angehende Milchtechnologen, drei Maschinen- und Anlageführerinnen und -führer, zwei Milchwirtschaftliche Laborantinnen, zwei Industriemechanikerinnen und -mechaniker, vier Mechatronikerinnen und Mechatroniker sowie eine Fachkraft für Lagerlogistik.

„Die Möglichkeit, Nachwuchskräfte im eigenen Unternehmen auszubilden, ist sowohl für den Standort als auch für das gesamte Unternehmen Arla eine wichtige Investition in die Zukunft. Dabei bieten wir in Pronsfeld, dem größten Arla-Werk weltweit, zahlreiche Karrieremöglichkeiten vor Ort“, sagt Standortleiter Jürgen Wolf. Insgesamt sind am Standort aktuell 34 Auszubildende beschäftigt.