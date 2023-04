Haushalt steht Wofür die VG Bitburger Land in diesem Jahr das meiste Geld ausgibt

Es ist diese Zeit im Jahr, in der in Verwaltungen und auf Sitzungen zahlen dominieren: der Haushalt muss aufgestellt werden. So auch jetzt wieder in der Verbandsgemeinde Bitburger Land. Insgesamt 25 Millionen Euro wird die zahlenmäßig größte VG im Eifelkreis Bitburg-Prüm im Jahr 2023 ausgeben. Der Haushalt sieht einen Überschuss von 300.000 Euro vor.