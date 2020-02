Kostenpflichtiger Inhalt: Ausgrabungen in der Eifel : Auf den Spuren einer antiken Industriehochburg - Archäologen kehren zurück nach Herforst

Holger Schaaff bei der Arbeit in Herforst im Sommer 2017. Die Grube vor der er steht, ist inzwischen längst zugeschüttet. Foto: TV/Christian Altmayer

Herforst Im Sommer 2017 sind Archäologen in Herforst auf eine Sensation gestoßen: Rund um den Ort rauchten in der Römerzeit wohl mehr als 200 Töpferöfen.

Manchmal braucht es moderne Technik, um mehr über die Vergangenheit zu erfahren. So ist zwar seit 150 Jahren bekannt, dass die Römer rund um Herforst getöpfert haben. Es brauchte aber digitalee Hilfsmittel, um festzustellen, welches Ausmaß dieses antike Industriegebiet hatte.

Mit dem bloßen Auge ist rund um das Dorf überhaupt nichts zu erkennen. Weite Felder gehen in den Speicherer Wald über – ein unüberschaubares Terrain. Die Gegend auf gut Glück mit Spaten und Karte zu untersuchen, gleicht der sprichwörtlichen Suche der Nadel im Heuhaufen. Weswegen archäologische Grabungen ab den 1970er-Jahren weitestgehend aufgegeben wurden.

Info Erstes Industriegebiet und Teile der Langmauer (aff) Mehrere Hügelgräber zeigen, dass die Umgebung von Herforst bereits in vorrömischer Zeit besiedelt wurde – sie wurden bereits im späten 19. Jahrhundert erstmals archäologisch erforscht und erfasst. Zu einem ersten Höhepunkt der Siedlungsgeschichte kam es aber, das zeigen die unzähligen Spuren von Töpferöfen, zur Römerzeit. Funde belegen, dass bis ins fünfte Jahrhundert die reichen Tonvorkommen zwischen dem heutigen Speicher und der Gegend rund um Herforst das Töpferhandwerk ankurbelten. Vermutlich wurde vor allem Gebrauchskeramik für die große Siedlung im heutigen Trier hergestellt. Dass Herforst in der Spätantike eine erste Blüte erfuhr, zeigen auch die gefundenen Reste einer römischen Langmauer, die einst quer durch den Ort verlief – Untersuchungen deuten darauf hin, dass sie zu den größten antiken Bauwerken in der Region rund um Trier zählte. Archäologen gehen davon aus, dass die Mauer 72 Kilometer lang war und eine Fläche von 220 Quadratkilometern umschloss. Nur in Herforst wurden Inschriften dieses Bauwerks erhalten. Diese Belege und die Mauertechnik deuten darauf hin, dass sie zwischen dem zweiten und vierten Jahrhundert errichtet wurde. In Herforst wurden aus Originalsteinen Teile der Mauer rekonstruiert. Abgüsse zeigen die gefundenen Inschriften. Die archäologischen Funde aus der Umgebung von Herforst werden in den Rheinischen Landesmuseen Trier und Bonn sowie im Heimatmuseum Speicher gezeigt.

„Sie können keine 400 Hektar umgraben“, sagt auch Holger Schaaff. Doch dem Grabungsleiter vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mayen und seinem Team stand 2017 etwas zur Verfügung, was Vorgänger vor 40 Jahren noch nicht in Petto hatten: ein sogenanntes Georadar. Damit war es den Wissenschaftlern möglich, zu sehen, was die Äcker all die Jahre verbargen.

Schaaff vergleicht den Radar gerne mit einem Röntgengerät. Statt unter die Haut können Fachleute damit unter die Erde schauen. Und was sie dort entdeckten, waren etliche kreisförmige Konturen. An drei dieser Verdachtsstellen gruben sie im Sommer 2017. Und fanden Öfen und Autoladungen voller Keramik. Doch die Wissenschaftler vermuteten schon damals, dass die Gegend weit mehr zu bieten hat.

Nun wollen sie im Herbst 2020 nach Herforst zurückkehren, wie Schaaff sagt. Und dort womöglich noch drei Jahre weiter buddeln. Möglich wird dies durch Fördergeld der Deutschen Forschungsgemeinschaft. „Sie haben unseren Antrag in vollem Umfang bewilligt“, freut sich der Archäologe. „Das war ein tolles Weihnachtsgeschenk.“ Die Wissenschaftler haben für ihre Ausgrabungen in Herforst nun finanziellen Rückenwind in sechsstelliger Höhe.

Der Zuschuss decke aber nicht alle Kosten, sagt Schaaff: Auch das Römisch-Germanische Zentralmuseum und die Universität Frankfurt beteiligen sich mit hohen Summen an dem Projekt. Für den Grabungsleiter ist es die Mühe und das Geld aber wert: „Dieser römische Industriestandort ist einmalig in ganz Deutschland.“

Es gebe zwar Hinweise auf ähnliche Reviere in Belgien und Frankreich. Diese römischen Gewerbegebiete seien aber längst nicht so gut erhalten wie in Herforst. Denn andernorts wurden die Töpfereien häufig niedergerissen und überbaut. Im Speicherer Umland aber lägen sie weitestgehend unberührt unter den Äckern versteckt.

Wo genau sie liegen – das gilt es für die Archäologen noch per Georadar und mittels Laserscans aus der Luft herauszufinden. Denn bislang wurde nur ein Bruchteil des Areals untersucht, unter dem die Forscher das Revier vermuten. Mit diesen weiteren Radaranalysen wollen Schaaff und sein Team daher im September loslegen.

Den Zeitpunkt habe man sich aus Rücksicht auf die Herforster Landwirte und Pächter der Felder ausgesucht. Denn gerade im Herbst könne man wegen des Fruchtstands kaum etwas auf den Äckern zerstören. Wichtig sei es Schaaff, sagt er, dass die gesamten Arbeiten in Abstimmung mit Bauern, Bürgern und Kommunalpolitik erfolgten.

Und mit etwas Glück wird für die Region in Zukunft auch noch etwas herausspringen. Schon jetzt plant die Verbandsgemeinde Speicher, das Erbe der Töpferei für die Bewerbung eines Rundweges zu nutzen. Doch es gebe auch bei den Archäologen den Willen, sagt Schaaff, „die römischen Töpfereien touristisch in Wert zu setzen“. Wie genau das aussehen könnte, ist noch unklar.