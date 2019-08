Freizeit : Ausschank in antikem Gemäuer

„Heimilige Atmosphäre zum Wohlfühlen“, so bewirbt der Förderverein seine Weinprobe in der römischen Villa. Foto: tv/Rolf Mrotzek

Holsthum Der Förderverein Geschichte und Kultur Holsthum lädt zur Weinprobe in die Römische Villa ein.

Eine Weinprobe in der Eifel? Das ist gar nicht so abwegig, wie es zunächst erscheint. Denn wenngleich unser Landstrich heute eher für das Bitburger Bier bekannt ist, wurde hier doch auch immer Rebensaft gebechert. Zugegeben: Wingerten sucht man im Mittelgebirge oft vergebens. Den Trauben bekommt das Klima nicht so gut. Doch die Römer haben ihren Moseler Wein auch in ihren Eifeler Heimen getrunken – zum Beispiel in der Villa in Holsthum.