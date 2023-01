Bildung und Städtebau : Außengelände Kita 2001 in Bitburg entsteht in mehreren Etappen

Außengelände Kita 2001 in Bitburg entsteht in mehreren Etappen

Bitburg Der Umbau des Gebäudes 2001 der Alten Kaserne in Bitburg zu einer Kindertagesstätte nimmt weiter Formen an. Nun wurde auch die Gestaltung des Außengeländes konkret geplant.

Der Umbau des Gebäudes 2001 der Alten Kaserne in Bitburg zu einer Kindertagesstätte brauchte lange, um richtig in Fahrt zu kommen, doch langsam ist zu erkennen, dass es wirklich voran geht. Nun haben die Planungen für die Gestaltung des Außengeländes konkrete Formen angenommen.

2015 begann die Stadt Bitburg mit den ersten Planungen, zur Einrichtung einer Kindertagesstätte im Block 2001 der Alten Kaserne – zunächst in Zusammenarbeit mit einem Investor. der 2016 ein Angebot zum Bau einreichte, das nach Prüfung der Verwaltung aber nicht den Ausschreibungskriterien entsprach. 2017 kaufte die Stadt den Block für rund eine Million Euro. Nach einer europaweiten Ausschreibung bekam im Januar 2018 ein Architekturbüro den Zuschlag, Bedarfsanalysen zeigten aber da schon, dass die Planung zu klein war: Statt 130 Kita-Plätze fehlten in Bitburg da mindestens 200. Es wurde umgeplant. Parallel entstand eine Übergangs-Kita mit 75 Plätzen, die die Stadt für rund 190.000 Euro im Jahr mietet. Nachdem im April 2019 erstmals eine Kostenkalkulation vorlag, regte sich bei CDU, Grünen und Liste Streit Widerstand gegen das Projekt. Denkbar knapp wurde es zunächst mit 13 zu 14 Stimmen vom Stadtrat im Mai 2019 kurz vor der Kommunalwahl gestoppt. Der neue Rat machte sich dann im Juni 2019 für den Umbau des Kasernenblocks stark. Anfang 2020 lief die Entkernung des Gebäudes an.

„Es bleibt genügend Raum, um unter einem Segel im Sand zu spielen. Eine Mini-Schaukel mit Schaukelkorb rundet das Konzept, dank thematischer Integration ab“, so die Verwaltung. Die weiteren Freiflächen sollen so hergerichtet werden, dass sie ausreichend Raum für Ballspiele und Bewegungsangebote bieten. In einem Spielbereich „Phantasie und Abenteuer“ soll in der Starter Version ein großer mit Sonnensegeln geschützter Sandkasten eingerichtet werden.