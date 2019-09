Bund will Million in Sanierung von Altlasten investieren : Außer Plänen        nichts gewesen

Info

Perfluorierte Tenside kommen in der Natur nicht vor. Die industriell hergestellten Chemikalien erfreuten sich aber jahrelang in etwa 800 verschiedenen Formen großer Beliebtheit. Weil sie fett-, wasser- und schmutzabweisend sind, kamen sie in Beschichtungsmitteln und Löschschäumen zum Einsatz. Da an den Verbindungen alles abperlt, sind sie aber auch schwer aus der Umwelt zu bekommen.

Dramatisch ist das, weil einige der Stoffe, etwa die umstrittenen Säuren PFOS und PFOA, gesundheitsschädlich sind. US-Forscher wiesen nach, dass es einen Zusammenhang zwischen der PFT-Konzentration des Blutes und diversen Krankheiten gibt: da wären erhöhte Blutfettwerte, Herzprobleme, Schilddrüsenerkrankungen, Dickdarmentzündungen, Hodenkrebs, Nierenkrebs und eine verzögerte Pubertät.