Unter Einsatz des eigenen Lebens Außergewöhnliche Zivilcourage: Dafür hat die Stadt Bitburg diesen Menschen gedankt

Joachim Kandels dankte den Personen und hob deren Einsatz für das Leben und die Gesundheit der betroffenen Menschen hervor. "Unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit haben sie uneigennützig Menschenleben gerettet. Dafür gebührt Ihnen höchste Anerkennung und Respekt.", so der Bürgermeister. Mike Thull, der ein Dankesschreiben der Polizeipräsidentin des Polizeipräsidiums Trier, Frau Anja Rakowski, überreichte, schloss sich in seinen Worten der Behördenleiterin und dem Bürgermeister an. Die Polizei Rheinland-Pfalz werbe seit Jahren mit der Kampagne "Wer nichts tut, macht mit" für mehr Bürgersinn und Zivilcourage in der Gesellschaft. In diesem Sinne hätten die Personen im konkreten Fall gehandelt. Zugleich sei sie eine Bürgerpolizei, die den Schulterschluss mit der Bevölkerung suche. Darauf aufbauend hob Polizeirat Thull die Bedeutung der Bevölkerung als Partner für die polizeiliche Arbeit hervor. Straftaten können durch Hinweise der Bürger noch schneller aufgeklärt, Gefahren für die Allgemeinheit durch deren Unterstützung und Hilfe noch frühzeitiger beseitigt werden. Das couragierte Verhalten der aufmerksamen Ersthelfenden habe dies gezeigt und hebe sich in besonderer Weise ab, sodass ein ausdrücklicher Dank angebracht sei.