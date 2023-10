Jubiläum 150 Jahre Eifelstrecke: Historische Fotos und Modellbahn

Am Wochenende fand jetzt eine Ausstellung im Bürgerhaus in Erdorf statt, in der historische Fotoaufnahmen gezeigt wurden. Teil der Ausstellung war eine Modellbahnausstellung von Herbert Schneider aus Mötsch und Marvin Wischalla aus Erdorf. Die beiden Modellbauer haben Teile der Eifelstrecke, wie die Schotterverladung in Birresborn und die Eisenbahnbrücke in St. Thomas, nachgebaut und ausgestellt. Das Interesse aus der Bevölkerung war groß.