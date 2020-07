Ausstellung : Das Devonium in Waxweiler: Eine Reise durch die Zeitalter über 400 Millionen Jahre

Waxweiler Das Devonium ist ein einmaliges geotouristisches Museums-Highlight in Deutschland. Es verbindet auf besondere Weise die Zeit von vor 400 Millionen Jahren bis heute.

Den überwiegenden Teil der Funde aus dem Steinbruch Köppen verdankt das Museum einer Sammeltätigkeit der Familie Rebske aus Bergisch-Gladbach, die über 25 Jahre lang aktiv war. Diese Funde sind so bedeutend, dass sich die Gemeinde Waxweiler entschloss, sie in einem eigenen Museum, das sich den Funden des Waxweiler-Deltas widmet, auszustellen: im „Devonium. Im Ausstellungsraum lernt man die Entwicklung der Pflanzen- und ersten Tierwelt im Zeitraffer kennen. Besonders das Verhältnis zum Naturpark Südeifel und dessen „Überlebenden des Devons“ wie Farnen, Moosen und Bärlappgewächsen werden vorgestellt. Aber auch die Veränderungen im Klima und das Wandern der Kontinente über den Globus sind Themen des Museums. Sie haben gerade in der heutigen Zeit, angesichts der vom Menschen in Gang gesetzten weltweiten Klimaveränderung, große Bedeutung. In Form einer Rotunde werden zusätzlich die Entwicklung unseres Planeten, des Lebens und der stetigen Veränderung der Kontinente während der vergangenen 3,8 Milliarden Jahre für die Besucher erlebbar gemacht. Die Gäste können sich so in die natürlichen Veränderungsprozesse eingebunden fühlen – wird ihnen doch auch die Erde präsentiert, wie sie in 50 Millionen Jahren aussehen wird.