Ausstellung : Die Rückkehr der Wölfe

Ausstellung Wolf - Wildnis Foto: Trierischer Volksfeund/Isabelle Dutoit

Bitburg (red) Eine Ausstellung zum Thema „Die Rückkehr der Wölfe in heimischen Wäldern und Wildnis“ findet in der Zeit von Sonntag, 4. Oktober, bis Sonntag, 31. Januar, im Haus Beda in Bitburg statt. Am Sonntag, 4. Oktober, wird die Ausstellung um 11.30 Uhr unter Beachtung der aktuell gültigen Covid-19-Regelungen eröffnet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Termine von Führungen und Sonderveranstaltungen während der Ausstellungsdauer sind unter www.die-neue-galerie.de oder www.haus-beda.de zu finden.

Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr zu besichtigen. Das im Kerber-Verlag erscheinende Katalogbuch zur Ausstellung kann vor Ort erworben werden

Ausstellung Wolf - Wildnis Foto: Trierischer Volksfreund/Gisela Krohn

Ausstellung Wolf - Wildnis Foto: Trierischer Volksfreund/Armand Quetsch

Die Rückkehr der Wölfe in heimischen Wäldern und Wildnis.Werk von Irmela Maier. Ausstellung in der Neuen Galerie im Haus Beda in Bitburg. Foto: Irmela Maier