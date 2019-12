Bitburg vor 75 Jahren : Bombennacht statt Frieden auf Erden

Bitburg Am Heiligabend vor 75 Jahren war Bitburg das Ziel einer amerikanischen Bomberstaffel. Eine Ausstellung im Rathaus dokumentiert die Tragödie, zur Eröffnung schilderten Zeitzeugen ihre damaligen Erlebnisse.

Marianne Dreiser verlor beim Bombenangriff ihre älteste Schwester, die verschüttet wurde. „Bitburg war zerstört, unser Haus nicht mehr bewohnbar. Wir sind ins Umland geflüchtet und kamen erst im März wieder. Dann erst hätte die Familie die tote Schwester bergen können. „Der Boden war ja bis in die Tiefe hart gefroren, das wäre vorher gar nicht möglich gewesen“, erinnert sich die alte Dame, die in diesem Augenblick ihre Tränen nicht zurück halten kann. „Entschuldigung, aber das steckt in einem drin“, sagt sie.

Auch nach 75 Jahren sind die grauenhaften Erlebnisse nicht vergessen, sagen diejenigen, die dabei waren: Toni Caster, Willy Niederprüm, Marianne Dreiser, Herbert Michels, Toni Peifer und Hermann Rass berichten von explodierenden Häusern, verletzten und toten Angehörigen, herabstürzenden Kirchtürmen und dem Hunger, der Not und der Kälte danach. Allesamt mussten sie nach den Bombenangriffen aus der toten Stadt in die Dörfer in der Umgebung fliehen, als sie teils erst im Sommer 1945 zurück kamen, waren sie ihrer Kindheit beraubt. Zunächst galt es, zumindest provisorische Unterkünfte zu finden und Bitburg so gut es eben ging, wieder aufzubauen. „Ich habe an Heiligabend 1944 den Glauben an das Christkind verloren“, erinnert sich Hermann Rass. „Während draußen die Bomben fielen und die Stadt in Schutt und Asche legten, sprang im Schlafzimmer meiner Eltern der Schrank auf - und da waren all die Geschenke versteckt. Da erkannte ich, dass meine Eltern und nicht das Christkind die Geschenke bringen.“