Ausstellung im Kreismuseum Die zwanziger Jahre in der Eifel

Bitburg · Hundert Jahre zurück, in das ereignisreiche Jahr 1923, führt die neue Sonderausstellung im Kreismuseum in Bitburg „Krise und Aufbruch – das Jahr 1923 im Raum Bitburg-Prüm“. Das Jahr 1923 ist als beispielloses Krisenjahr in die deutsche Geschichte eingegangen.

30.10.2023, 12:05 Uhr

Im Inflations-Jahr 1923 waren im Kreis Bitburg Einhundert-Milliarden-Mark-Scheine im Umlauf. Zu sehen ab Freitag, 3. November, in der neuen Ausstellung im Kreismuseum. Foto: Kreismuseum Bitburg-Prüm