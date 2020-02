Baukultur : Ausstellung über den Staatspreis für Architektur

Bitburg/Mainz Im fünfjährigen Rhythmus verleiht die Bundesstiftung Baukultur den Staatspreis für Architektur des Landes Rheinland-Pfalz. Eine Ausstellung über den Preis und die im jüngsten Durchgang geehrten Architekten und Büros wird am Donnerstag, 6. Februar, um 17 Uhr im Haus Beda eröffnet.

Zuletzt wurde der seit 1982 ausgeschriebene Preis im September 2018 vergeben. Neben den zwei Staatspreisträgern, wurden vier weitere Bauprojekte mit einer Auszeichnung geehrt, für zwei weitere wurde der Titel „Engere Wahl“ vergeben – unter anderem ging der an das Wohn- und Geschäftshaus „Am Spittel“ in Bitburg (der TV berichtete). Zur Eröffnung der Ausstellung wird Stephan Weinberg, Staatssekretär im Finanz- und Bauministerium Rheinland-Pfalz eine kurze Einführung in den Staatspreis geben. Matthias Sieveke, Dekan des Fachbereiches Gestaltung der Hochschule Trier, wird ein Impulsreferat halten, Rainer Roth, Architekt aus Meckel, wird im Anschluss über verschiedene Praxisbeispiele zum Thema „Baukultur und Regionalität“ sprechen.