Ausstellung bringt Spenden So hatte sie sich das vorgestellt

Die Künstlerin Liesbeth Johnson-Kampen, vergangene Woche in unserer Zeitung porträtiert, hat in Üttfeld-Binscheid ausgestellt – viele kamen und spendeten Geld fürs Trierer Kinderhospiz. Am Ende war es dann genau der erfreuliche Nachmittag, wie ihn sich die Malerin gewünscht hatte.