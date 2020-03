KUNST : Ausstellung zum Pi Day

Weißenseifen (red) Unter dem Titel „Pi – Unendliche Möglichkeiteneiner Zahl“ eröffnet am Samstag, 14. März, eine Ausstellung in der Galerei am Pi in Weißenseifen. Eröffnung ist um 15 Uhr. Einführende Worte spricht Christiane Hamann.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken