Geschichte : Auswanderer aus Brasilien in der Eifel

Als zur 1250 Jahrfeier 2012 Isolde Marx aus Brasilien, deren Vorfahren aus Eisenach stammen, unser Dorf besuchte, war sie der Gast mit weitesten Anreise. Zurück in Brasilien schrieb Isolde ein Buch über die Familien Marx und Lunkes, das in Brasilien viel Zuspruch fand, weil die beiden Familien Vorfahren in unserem Nachbarland Luxemburg hatten. Als im Jahre 2017 Luxemburg erklärte, dass die Nachkommen der ehemaligen Luxemburger die Berechtigung hätten, eine zweite Staatsbürgerschaft zu beantragen, verbreitete sich dies auch in Brasilien. So ergriffen viele die Gelegenheit diese Staatsbürgerschaft zu beantragen. Neben Frankreich war im Jahre 2019 Brasilien das Land aus dem die meisten Änträge gestellt wurden, fast 4000. Auch von den neun Geschwistern von Isolde Marx sind bisher vier Familien ins „Ländchen“ gereist um die dazu nötigen Dokumente zu unterschreiben, und sind nun Luxemburger. Mir war es eine Freude diese zu betreuen und ihnen den „schönen Platz“ Eisenach in der Eifel zu zeigen, den ihre Vorfahren vor 170 Jahren verließen. Foto: TV/Werner Weber