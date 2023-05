Camping an der Prüm Fünf Sternen plus Superior – das macht den Campingplatz in Oberweis besonders

Eine solche Bewertung fällt nicht vom Himmel. „Dafür muss man schon einiges leisten und dann konstant auch das Niveau halten“, erklärt Köhler. Am Tiefpunkt nach der Zerstörung durch die Fluten der Prüm stand der Fortbestand des Campingplatzes auf der Kippe, riesig der Berg an Schutt und ungelösten Fragen. „Was sollten wir tun. Es geht nur wieder voran, wenn man anpackt und mit neuem Schwung an machbare Lösungen geht“, konstatiert der Unternehmer. Also wurde alles wieder aufgebaut. Dabei wurden laut Betreiber praktisch an allen Positionen Verbesserungen und Modernisierungen vorgenommen. Wege wurden verbreitert, Stellplätze vergrößert und mit neuen Anschlüssen für Strom, Wasser und Abwasser ausgestattet, teilweise auch mit Satellitenempfang.