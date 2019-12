Bildung : Auszeichnungen für gute Französisch-Kenntnisse in Bitburg

Delf-Diplome am Willibrord. Foto: Eva Hellweg

Bitburg (red) Am St.-Willibrord-Gymnasiums ist die französische Sprache nach wie vor beliebt. Am 15. November wurden hier die Delf-Diplome verliehen an: Galina Gutjahr (Niveau A2), Talya-Amélie Kolling (Niveau A1), Lea Moll (Niveau A2), Emma Prechtl (Niveau B2), Amelie Schares (Niveau B1), Eva Schleder (Niveau B2), Laura Schmidt (Niveau B1) und Maik Weber (Niveau B1).

