Unfallflucht : Auto beschädigt und geflüchtet

Prüm Die Polizei Prüm sucht Zeugen, die gesehen haben wie ein Golf Plus nahe des Krankenhauses Prüm beschädigt wurde.

Ein VW Golf Plus ist am Freitag zwischen 15.45 und 17.15 Uhr auf dem unbefestigten Parkplatz des Krankhauses in Prüm an der Stoßstange beschädigt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Auto vermutlich beim Rangieren aus einer Parklücke gegen das Heck des Golf Plus gestoßen ist. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.