Motorsport : Krautscheider lassen sich Autocross-Spaß nicht verderben

KRAUTSCHEID Bei dem internationalen Rennen in den Laachen mussten Fahrerinnen und Fahrer sowie die Fans absult wetterfest sein.

(jüb) Wer am ersten Oktober-Wochenende in den Krautscheider Laachen sein Vergnügen suchte – und es dort letztendlich auch fand – der musste erstens ziemlich wetterfest sein. Zweitens die für Regengüsse, verschlammten Untergrund, Blitz, Donner und ein paar dürftige Sonnenstrahlen richtigen Klamotten am Leib haben. Und er musste vor allem eines sein: ein Liebhaber deftiger Gladiatorenkämpfe über Stock und Stein in ausgeschlachteten Autos, die einmal für den Straßenverkehr zugelassen waren.