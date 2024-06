Freizeit Erlebnissonntag für Radler, Wanderer und Skater: Mit Sonne im Herzen in den Süden

Enzen/Arzfeld · Fahrradfahrer, Inline­skater und Wanderer nahmen am Sonntag zwischen Arzfeld und Enzen autofreie Straßen für sich allein in Anspruch. Die Gemeinden am Rand der Strecke sorgten für Verpflegung und zahlreiche Aktionen. Dabei geriet das schaurige Wetter zur Nebensache – der Spaß stand bei allen im Vordergrund.

16.06.2024 , 16:15 Uhr

Link zur Paywall Mit Sonne im Herzen zwischen Enzen und Arzfeld radeln: So war der Raderlebnistag 25 Bilder

Von Susanne Stumm