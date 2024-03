„easysnack“ im alten Intersport „Wie ein Späti, nur ohne Bedienung“: Junge Eifeler führen Automatenladen in Bitburg

Es gibt diese Momente: Wir brauchen (oder wollen) etwas, aber alle Geschäfte haben schon geschlossen. Ob Heißhunger, Durst, Lust auf Alkohol oder andere Dringlichkeiten (dazu später mehr): Passiert das spät abends oder an einem Sonntag, dann schaut man in die Röhre. Zumindest hier vor Ort, denn Spätis wie in Berlin sucht man vergebens.