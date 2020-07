Autor Rainer Nahrendorf hat ein neues Kinderbuch geschrieben : Ein Raufbold mit Federn

HERSDORF Autor Rainer Nahrendorf hat ein neues Kinderbuch veröffentlicht. „Der Raufbold“ spielt in der belgischen Eifel und erzählt von einem kämpferischen Hahn.

Das abgelegene Eifeldorf Wiesental in der deutsch-belgischen Grenzregion ist schwer zu finden. Dort hat der aggressive Hahn Frederick Bewohner und Besucher in Angst und Schrecken versetzt. Rainer Nahrendorf, ehemaliger Handelsblatt-Chefredakteur und Wahleifeler, erzählt in seinem neuesten Kinderbuch „Der Raufbold“, wie es dazu kam.