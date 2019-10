Literatur : Das Phantom von Prüm

Prüm (red) Der Autor Christian Humberg liest am Donnerstag, 24. Oktober, um 10 Uhr aus seiner Neuerscheinung „Das Phantom von Prüm“ in der St. Salvator Basilika in Prüm. In der Fantasyreihe „Sagenhaft Eifel“ wird Eifeler Geschichte und Brauchtum in moderne und spannende Abenteuer für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren verpackt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken