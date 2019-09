Blaulicht : Drei Verletzte bei Unfall zwischen Holsthum und Wolsfeld

Holsthum Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf der Landesstraße 2 zwischen Holsthum und Wolfsfeld ereignet. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten zwei Fahrzeuge, ein Opel und ein Toyota, frontal mit einander.

Nach Angaben der Polizei in Bitburg wurden zwei Fahrzeuginsassen des Opels dabei leicht verletzt. Sie mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrerin des Toyotas wurde schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen.