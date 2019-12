Unfall : Autos kollidieren mit den Außenspiegeln – Verursacher flüchtet

Foto: TV/Frank Göbel

Prüm Die Polizei sucht nach einen Unfall in der Prümtalstraße Zeugen. Am Freitag sind dort gegen 16.30 Uhr in Höhe der Firma Zerspanungstechnik Geisen ein grauer BMW Kombi und ein dunkler Kleinwagen mit den Außenspiegeln der Fahrerseite kollidiert.

