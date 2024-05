Kam sehr überraschend „Hilflos ausgeliefert“: Wie Auw an der Kyll von einer Sturzflut getrofffen wurde

Auw an der Kyll · Was Sonntagabend in dem Eifelort passiert ist, war sogar schlimmer als das Hochwasser von 2021. Der Eifeler Feuerwehrchef erklärt, wieso solche Ereignisse nicht zu verhindern sind – und auch heute wieder Einsatzbereitschaft herrscht.

21.05.2024 , 10:14 Uhr

Auw an der Kyll ist hart von der Sturzflut getroffen worden. Foto: Florian Blaes

Von Christian Thome Redaktion Eifel